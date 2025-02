Viele Regionen in Südthüringen werden neidisch nach Wümbach schauen. Der Ortsteil von Ilmenau hat seit dieser Woche wieder eine Hausarztpraxis. Ilka Knöfler, promovierte Medizinerin und Fachärztin für Innere Medizin, war zuletzt als Hausärztin in Erfurt tätig und versorgt nun in einer sogenannten Stiftungspraxis die Patienten. Die neue Hausärztin erklärte, sie sei herzlich von den Menschen aus Wümbach und Umgebung empfangen worden. „Ich freue mich auf die Menschen der Region und darauf sie hausärztlich zu begleiten und versorgen zu können“, so Ilka Knöfler.