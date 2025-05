Ärztliche Versorgung: Medizinstudium: Landarztquote voraussichtlich ab Herbst 2026

Das Land will damit dem zunehmenden Ärztemangel in Teilen Thüringens entgegenwirken. In Thüringen sind nach aktuellen Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung derzeit rund 115 Hausarztsitze frei. Nach Einschätzung der Ärzteorganisation würde die Quote angesichts der langjährigen Medizinerausbildung allerdings nicht kurz-, sondern eher langfristig wirken.