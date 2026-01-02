Neues Jahr, neuer Arzt: Im Medizinischen Versorgungszentrum am Hölzlein 5 in Dreißigacker übernimmt im Ärztehaus II der Facharzt für Neurologie, Khaldoun Alhamad, die Neurologische Praxis von Ineta Cibere, die sich im Dezember in den Ruhestand verabschiedete. Ineta Cibere prägte über viele Jahre hinweg die neurologische Versorgung vor Ort. Mehr als elf Jahre lang betreute die 64-Jährige Neurologin ihre Patienten mit großer Fachkenntnis und persönlicher Zuwendung. Geboren in Lettland, blieb ihre Verbindung zur Heimat lebendig. Regelmäßig reiste sie an freien Tagen nach Riga, wo sie ihre Wohnung nie aufgab. Der Entschluss, eines Tages dorthin zurückzukehren, habe von Anfang an festgestanden, berichtet Beate Iwig, selbst langjährig tätige Ärztin und Gründerin des Gesundheitszentrum in Dreißigacker, das aus drei Ärztehäusern besteht.