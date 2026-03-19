Ärztestammtisch in Zella-Mehlis: Stadt will Ärzten und Patienten helfen

Herausforderungen im Arbeitsalltag, mangelnder Nachwuchs und die Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) standen im Mittelpunkt des ersten Ärztestammtischs der Stadt Zella-Mehlis. Bürgermeister Torsten Widder und Tina Rudolph, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie, kamen dabei mit Medizinerinnen und Medizinern der Stadt Zella-Mehlis und aus dem Ortsteil Benshausen ins Gespräch. Die Ärzte berichteten, was sie jeden Tag bewegt und welche Erwartungen sie an die Landes- sowie Bundespolitik haben.