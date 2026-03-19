Ärztestammtisch in Zella-Mehlis: Stadt will Ärzten und Patienten helfen

Suche nach Hausarzt oder Nachfolger

Immer wieder wird das Thema Ärztemangel an Bürgermeister Torsten Widder herangetragen – sei es von Medizinern selbst, die händeringend auf der Suche nach Mitarbeitern oder einem Nachfolger sind oder von betroffenen Bürgern, die beispielsweise keinen Hausarzt finden. Bereits im vergangenen Jahr hat, unter der Organisation des Seniorenbeirats der Stadt Zella-Mehlis, dazu ein Austausch mit Vertretern der KV stattgefunden. Der Ärztestammtisch soll nun etabliert werden, um ins Gespräch zu Verbesserungsmöglichkeiten zu kommen. „Ich möchte von Ihnen hören, wo die Probleme liegen und wie wir als Kommune helfen können, wie wir die Rahmenbedingungen mitgestalten können“, erklärte Bürgermeister Torsten Widder das Anliegen. Auch wenn die Zahlen aus der Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung eine gute Versorgung bescheinigten, so sähe die Lebensrealität anders aus. „Ich möchte danke sagen für Ihre Arbeit mit den Patienten – das ist mir wichtig“, drückte der Bürgermeister seine Wertschätzung aus.