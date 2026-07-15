In den Jahren 2023/24 hatte die Stadt eine der beiden Zahnarztpraxen grundhaft saniert und modernisiert, nachdem der Praxisinhaber in den altersbedingten Ruhestand getreten war. „Durch diese Investition konnten zeitgemäße und technische Voraussetzungen für die langfristige Niederlassung einer neuen Praxisinhaberin geschaffen werden“, sagte Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Eine junge Zahnärztin und ihr Team waren nach Abschluss der Arbeiten dort eingezogen.