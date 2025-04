Ärztefehler: Stiftung fordert Nothilfe für Opfer von Behandlungsfehlern

Die Krankenkassen sowie die Kliniken und Ärzte sollten dafür in einen Fonds einzahlen. "Viele Bundesregierungen hatten bisher die Absicht, die Versicherer und Leistungsanbieter mit wenigstens 60 Millionen Euro in die Pflicht zu nehmen", sagte Brysch. Die Betroffenen sollten aus so einem Härtefallfonds entschädigt werden. "Auch wenn die beabsichtigte schwarz-rote Regierung dazu im Koalitionsvertrag schweigt, muss sie dies auf ihre politische Agenda setzen."