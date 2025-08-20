Ärzteausbildung: Thüringen: Kapazität an Medizinstudienplätzen relativ gering

Gütersloh/Jena (dpa/th) - Unter den Bundesländern mit Medizinstudienplätzen an staatlichen Hochschulen ist Thüringen das mit den geringsten Studienplatzkapazitäten. Das geht aus einer Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hervor. Mit 286 Studienplätzen an der Universität Jena, Thüringens einziger staatlichen Ausbildungsstätte für angehende Mediziner, liegt der Freistaat auf dem letzten Platz der Länder, die staatliche Studiengänge Humanmedizin anbieten. Das sind mit Ausnahme von Brandenburg und Bremen alle Bundesländer. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2024.