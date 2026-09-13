Suhl ist eine Stadt, die man mit vielem verknüpft: Berge, Simson, Jagdwaffen, Porzellan, Elektrogeräte, Wandern, Natur, Schießsportzentrum, einstige Bezirksstadt, hoher Altersdurchschnitt, Verlust von Traditionsunternehmen und Einwohnern. Zu wenige jedoch kommen darauf, sie mit einer hier etablierten Graffiti-Kultur in Verbindung zu bringen, die im Kleinen begann und immer größer wurde. Völlig zu Unrecht. Denn seit 2010 hat sie großflächig und für alle unübersehbar im gesamten Stadtgebiet prägend ihre Spuren hinterlassen, und mündete im Streetart-Festival Aero Suhl.