Es wiederholt sich immer wieder. Den Passanten, die auf Höhe Jugendschmiede in Suhl plötzlich stehenbleiben, huscht ein Lächeln übers Gesicht. Sind sie zu mehreren, reden sie kurz, um dann ihren Weg fortzusetzen. Sie alle haben innegehalten, um einen Blick auf eine der in Suhl üblichen Papiertonnen zu werfen, die hier für zwei Tage aufgestellt ist. Doch statt der üblichen blauen ist diese grün. Das hat einen Grund. Schließlich soll hier vorerst niemand seine Wertstoffe loswerden, denn dieser riesige Papp- und Papierschlucker befindet sich gerade in Kur.