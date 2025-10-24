Ein Ultraleichtflugzeug steht still auf dem Vereinsgelände neben dem Verkehrslandeplatz Arnstadt-Alkersleben, doch seine Kabine ist alles andere als leblos. Hier, im Aero Club Arnstadt (ACA), wird die Faszination des Fliegens für jedermann erlebbar – besonders für junge Menschen. Der gemeinnützige Verein, Treffpunkt für Flugbegeisterte, öffnet nicht nur den Himmel, sondern auch die Türen zu einer Welt, die bisher als elitär galt.
Aero Club Arnstadt Fliegen am Simulator
Yvette Schleußinger 24.10.2025 - 12:00 Uhr