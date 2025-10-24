Ein Ultraleichtflugzeug steht still auf dem Vereinsgelände neben dem Verkehrslandeplatz Arnstadt-Alkersleben, doch seine Kabine ist alles andere als leblos. Hier, im Aero Club Arnstadt (ACA), wird die Faszination des Fliegens für jedermann erlebbar – besonders für junge Menschen. Der gemeinnützige Verein, Treffpunkt für Flugbegeisterte, öffnet nicht nur den Himmel, sondern auch die Türen zu einer Welt, die bisher als elitär galt.