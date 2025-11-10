In Stützerbach sorgt eine Reihe von Schmierereien für jede Menge Ärger und Unverständnis: An der Bushaltestelle „Erholung“, genau an der Hauptstraße nach Ilmenau, prangt ein kreisförmiges Symbol in greller oranger Farbe, darunter die Zahlenkombination „079“. Die linke Seitenwand der Haltstelle zeigt zudem einen kaum lesbaren Schriftzug: „Folkt alle Neten...“Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße steht „1161“ an einer Mauer, dieselbe Zahl findet sich auch auf einem Baum neben der anderen Haltestelle wieder.