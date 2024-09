Ärgernis Fischwilderei: Fischwilderer sind Anglern Dorn im Auge

Erfurt (dpa/th) - Der Landesanglerverband Thüringen ärgert sich zunehmend über sogenannte Fischwilderer. Diese führten vor allem unter den ehrenamtlichen Helfern in den Angelvereinen zu Frust, sagt der Verbandsgeschäftsführer André Pleikies. "Eigentlich sollten wir uns glücklich schätzen, dass es immer noch Menschen gibt, die sich in Vereinen engagieren und sich für die Einhaltung von Ordnung und Sicherheit an unseren Gewässern einsetzen", so Pleikies. "Damit dies so bleibt, benötigen diese Menschen deutlich mehr Unterstützung und Respekt von der Politik und den Staatsanwaltschaften."