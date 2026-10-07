Evelin Bienek ist wütend. Obwohl sie nach eigenen Angaben die Parkgebühr von einem Euro am Parkplatz von Ärztehaus und Krankenhaus in Ilmenau ordnungsgemäß bezahlt hat, streitet sie seit Monaten mit dem Parkplatzbetreiber Avantpark. Das Unternehmen ist der Auffassung, die Gehrenerin habe nicht oder nicht ausreichend bezahlt. Seit acht Monaten werde die 66-Jährige deshalb mit Zahlungsaufforderungen, Erinnerungen und Mahnungen konfrontiert, wie sie schildert. Inzwischen drohe sogar ein Inkassoverfahren. Die Forderung sei mittlerweile auf 83,20 Euro angewachsen.