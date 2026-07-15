Wer in diesen Tagen den Marktkauf in Sonneberg für den wöchentlichen Großeinkauf betritt, erlebt an den Kassen das gewohnte Bild. Doch ein Blick in den Bereich der Kundentoiletten offenbart eine Veränderung, die in den vergangenen Wochen zu einer Welle der Empörung geführt hat. Wo früher der Zugang frei war, versperrt heute ein Drehkreuz den Weg. Erleichterung gibt es hier nur noch gegen Bezahlung. 80 Cent kostet der Gang auf die Toilette seit dem 15. Juni. Eine Neuerung, die so manchen Kunden fassungslos und verärgert zurücklässt.