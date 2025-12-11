Was als Naturschutzprojekt begann, endete für den Naturschutzbund (Nabu) Kreisverband Schmalkalden-Meiningen in einem wochenlangen Rätsel. Ihr Schwalbennestturm, seit über einem Jahrzehnt fester Bestandteil des Ortskerns von Dreißigacker, war plötzlich verschwunden. Bei einem Kontrollgang im September fiel dem Vereinsvorsitzenden Roland Burckhardt der Verlust auf. Nach der Suche fanden die Mitglieder ihr Eigentum schließlich wieder. Der Turm war an den Sportplatz nahe des Schlosses Dreißigacker, ohne Abstimmung, einfach umgesetzt worden. Die Überraschung darüber war groß – ebenso wie der Ärger. Denn laut Roland Burckhardt habe die Stadt den Turm versetzt, ohne den Verein darüber zu informieren.