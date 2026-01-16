Ärger um neues Wahlrecht: CSU-Politiker Ullrich klagt in Karlsruhe gegen Wahlrecht

Ullrich: Geht um Frage der Demokratie

Ullrich sagte, es gehe ihm dabei weniger um sein persönliches Schicksal, sondern um "viele zehntausend Augsburgerinnen und Augsburger, die die CSU und mich gewählt haben". Durch das neue Wahlrecht seien sie um ihre Vertretung im Deutschen Bundestag betrogen worden. Dies sei eine klare Verletzung grundlegender demokratischer Spielregeln, nirgendwo auf der Welt gebe es eine Situation, in der in Wahlkreisen gewählt werde und der Sieger nicht ins Parlament einziehe. "Es geht schon um die Frage, wie gehen wir mit Demokratie in unserem Land um."