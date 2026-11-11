Ärger um neue Gaskraftwerke Südländer werfen Reiche "fehlgeleitete Industriepolitik" vor

Özdemir: Zwei Drittel der neuen Kraftwerke müssen in den Süden

"Wer Versorgungssicherheit und wirtschaftliches Wachstum will, muss neue Gaskraftwerke dort bauen, wo sie gebraucht werden. Und das ist vor allem im Süden Deutschlands", sagte Özdemir. Bei der ersten Ausschreibung sei aber mehr als die Hälfte der Kapazitäten in den netztechnischen Norden gegangen. "Das darf sich nicht wiederholen. Unser Ziel ist klar: Zwei Drittel der neuen Kraftwerkskapazitäten müssen im Süden entstehen. Dafür muss der Bund jetzt die Weichen stellen."