Ärger um neue Gaskraftwerke Südländer werfen Reiche "fehlgeleitete Industriepolitik" vor

München/Stuttgart - Schwarz-grüne Kritik aus Süddeutschland an CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche: Die Regierungschefs aus Baden-Württemberg und Bayern fordern eine grundlegende Nachbesserung bei den Ausschreibungsbedingungen für neue Kraftwerkskapazitäten. Entscheidend sei, dass neue Gaskraftwerke dort entstünden, wo sie für die Versorgungssicherheit und Netzstabilität besonders benötigt würden, teilten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein baden-württembergischer Amtskollege Cem Özdemir (Grüne) mit.