Uwe Möllerhenn (CDU) hat zur jüngsten Kreistagssitzung seinem Unmut über die stockende Abfuhr der Gelben Säcke kräftig Luft gemacht. „Der Abtransport klappt nicht überall. Das ist ein riesiges Problem in der Rhön“, sagte der Kommunalpolitiker aus Kaltensundheim. Eigentlich müsste der Verpackungsmüll aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoffen einmal im Monat bei ihnen abgeholt werden. Doch immer wieder blieben Säcke stehen. Er bekomme auf Nachfrage von der zuständigen Entsorgungsfirma abwechselnd die Antwort, dass entweder der Fahrer krank oder das Auto defekt sei. Es dauere 14 Tage, bis der Rest abgeholt werde. „Das kann doch nicht sein! Die Säcke bleiben draußen, sind dann teils zerrissen. Der Wind tut sein übriges. Es sieht einfach nur schäbig aus.“ Möllerhenn forderte den Landkreis auf, seinen Einfluss geltend zu machen und Druck aufzubauen, damit die beauftragte Firma ihrer Entsorgungspflicht nachkommt.