Großer Ärger überschattet das Finale des Mittelthüringer Fußball-Kreispokals: Die SG Traktor Teichel hat im Vorfeld sogar mit einem Boykott der Partie gedroht. Hintergrund ist ein vereinsinternes Großereignis – am Finaltag (1. Mai) feiert der Klub sein 80-jähriges Bestehen und benötigt dafür nach eigenen Angaben alle Vereinsmitglieder als Helfer. Zudem befürchten die Verantwortlichen, dass das Endspiel im Weimarer Wimaria-Stadion ohne nennenswerten Teichler Anhang stattfinden müsste.