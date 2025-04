Ärger um Bürokratieabbau: Kritik an Lockerungsplänen für Umweltschutz in Skigebieten

Auslöser der Kritik: Das Modernisierungsgesetz von CSU und FW

Hintergrund des Streits ist das sogenannte dritte Modernisierungsgesetz von CSU und Freien Wählern, welches vom Kabinett Mitte Februar in die Verbandsanhörung gegeben wurde. Es soll die Entbürokratisierung in Bayern weiter voranbringen und legt daher auch Hand an die Vorschriften für Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) an: So sollen etwa die Grenzwerte für die verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Beschneiungsanlagen, Skipisten und Seilbahnen sowie bei der Inanspruchnahme von Biotopen deutlich erhöht werden. In der Folge dürften die Begutachtungen von Folgen für Natur und Umwelt deutlich seltener erfolgen.