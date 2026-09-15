Eigentlich mag Frank Meyer den direkten Kontakt zu den Gästen des Rennsteiggartens. Im Café Enzian oder auf der Ausstellungsfläche wechselt er gerne ein paar Worte mit ihnen. Doch auf das, was der Geschäftsführer des botanischen Gartens und sein Team in den vergangenen Wochen von den Besuchern zu hören bekommen haben, hätten sie gerne verzichtet. „Die Gäste beschweren sich bei uns, mit teilweise drastischer Ausdrucksweise, über die gestiegenen Parkgebühren am Rondell“, berichtete Frank Meyer in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Rennsteiggarten sei die falsche Adresse für die Kritik, aber er könne den Ärger der Gäste angesichts der enormen Preissteigerung sehr gut verstehen, meinte er und mahnte Handlungsbedarf an: „Die teuren Parktickets verschrecken die Gäste“.