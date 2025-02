Auf Jesuborns Schulberg und in der Stadt Gehren sind wieder „Schmierfinken“ unterwegs. In den Sitzungen beider Ortsteilräte in der vergangenen Woche brachten die Räte ihren Unmut über solche Respekt- und Gedankenlosigkeit darüber deutlich zum Ausdruck: Es sei eine regelrechte Schweinerei – sowohl in Jesuborn an der Schulberghütte außen, das Mobiliar im Inneren und eine Infotafel neben der Wanderhütte sind mit schwarzer Farbe und mit Schrift verunstaltet worden. Ortsteilbürgermeister Dirk Heinze veranlasste gleich am Abend die Sitzungsgäste und Ortsteilräte, die Augen offen zu halten, um die Täter auszumachen. Die etwas außerhalb des Ortes abgelegene Schulberghütte ist nicht zum ersten Mal Ziel solcher Sachbeschädigungen geworden. Den Heimat- und Bürgerverein ärgern solche Dinge besonders, haben die Ehrenamtlichen seit Jahren ein Auge auf den Platz, der gern für Feste genutzt wird.