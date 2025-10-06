Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) ist stinksauer auf das Landesamt für Bau und Verkehr, Region Südwest. Denn die Behörde hat bislang erfolgreich verhindert, dass die in der Landsberger Straße vor dem Start der dortigen Straßen-Instandsetzung demontierte Blitzer-Säule im Meininger Ortsteil Stepfershausen aufgestellt werden kann. Dort soll der Blitzer dafür sorgen, dass Kraftfahrer die Beschränkung auf 30 km/h in der engen Ortsdurchfahrt einhalten. „Hier geht es nicht um Abzocke, sondern um Verkehrssicherheit, um die Sicherheit der Einwohner Stepfershausens, um die von Kindern und älteren Menschen“, macht Giesder deutlich. Und wenn eine Behörde durch ihr Handeln dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger entgegenwirkt, höre für ihn das Verständnis auf. „Ich habe mich daher bei Verkehrsminister Steffen Schütz über die Vorgehensweise beschwert.“