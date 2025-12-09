„So etwas gibt es nicht“, schimpft Roland Rosenbauer. Empört hatte der Mupperger am Freitag in der Lokalredaktion vorbeigeschaut, um seinen Ärger Luft zu machen. Was war geschehen? Der 75-Jährige hatte einen Facharzttermin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Sonneberger Medinosklinik. Dazu nutzte er einen der ausgezeichneten Behindertenparkplätze auf den Parkflächen hinter der Klinik. Erst beim Herausfahren sah er einen Hinweis, dass er von einer Kamera erfasst werde und ihm nun laut Schild ein Bußgeld im mittleren zweistelligen Bereich drohe.