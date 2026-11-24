Seit Jahren fährt Zimmerermeister Ralf Bauer zu seinen Kunden am Ilmenauer Zwetschenberg. Meist hat er deutlich mehr dabei als nur einen Werkzeugkoffer. Maschinen, Material und Arbeitsgeräte gehören zum Alltag des Handwerkers, der seit vielen Jahren Haus- und Hofmeisterdienste sowie Zimmererarbeiten übernimmt. Genau deshalb war die sogenannte Handwerkerparkkarte für ihn bislang eine enorme Erleichterung.