In Unterpörlitz hat man am Wochenende mit einem unschönen Vorfall zu tun gehabt: Unbekannte haben zwischen der Straße „ Birkenbrunnen“ und dem nahen Feld einfach einen Haufen Bauschutt abgeladen. Und zwar mitten auf dem Weg. Ein Passant bemerkte den Müll und meldete es am Sonntag umgehend, so Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner im Gespräch mit der Redaktion. Sie sagt: „Wir haben uns daraufhin entschlossen, es auch in unseren Whatsapp-Kanal zu stellen, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen.“