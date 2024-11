Am Freitagabend hat die Polizei in Ilmenau deswegen einen 40-Jährigen aufgegriffen, der mit mehreren Haftbefehlen, für mehrjährige Haftstrafen, gesucht wird. Laut Polizeibericht hatte er vor einem Einkaufsmarkt in der Humboldtstraße einen 37-jährigen Bekannten wegen einer Nichtigkeit bedroht. Der verständigte die Polizei, die den Gesuchten „nach schnellem Einsatz“ in der Nähe aufgreifen konnte.