Anwohner der Meininger Straße und angrenzender Wohnbereiche sind mit ihrer Geduld am Ende. Wenn sie nachmittags oder am Abend mit dem Auto nach hause kommen, sind meist alle öffentlichen Parkplätze besetzt. Dies vor allem, wenn in der Grundschule Veranstaltungen stattfinden oder in der Volkshochschule Kurse laufen und die vorhandenen Auto-Stellflächen von NIcht-Anwohnern belegt sind. Und das, meinen die Anwohner, sei regelmäßig der Fall.