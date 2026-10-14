Alle Beteiligten sind gerichtsbekannt, die anwesenden und die, über die gesprochen wird. Alle sind schon lange in der Drogenszene in Eisenach und in Kreisen unterwegs, die mit dem Gesetz und der Polizei eher öfter Schwierigkeiten haben. Aktuell angeklagt am Landgericht Meiningen wegen besonders schweren Raubes war ein 34-jähriger Mann, der vor ein paar Jahren in Eisenach gewohnt hat. Festgenommen hat ihn die Polizei im Sommer in Bremen, seither saß er in U-Haft.