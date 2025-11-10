Die Empörung über den Verfall des historischen Mühlrades ist allenthalben groß in Albrechts. Von „Sauerei“ spricht der Albrechtser Ex-Bürgermeister Bruno Endter, von „Wegduck-Taktik“ der Stadtverwaltung Ortsteilbürgermeisterin Birgit Endter. Hintergrund ist die Tatsache, dass das Anfang der 1990er Jahre im Zuge der Mühlplatzsanierung angebrachte und seither nicht mehr sanierte Wasserrad nun angesichts des maroden Holzes gänzlich in sich zusammengebrochen ist. Man habe, heißt es in Albrechts, die Stadt in den vergangenen Jahren mehrfach auf das Dilemma aufmerksam gemacht. Doch passiert sei nichts, obwohl das Rad noch vor zehn Jahren mit geringem Aufwand hätte in Ordnung gebracht werden können. Doch die Stadt habe sich nicht darum geschert, heißt es mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch.