Er hatte sich vorgenommen, sich auf keinerlei Spielchen einzulassen. Dass er nach dem vierten Satz und den für den VfB Suhl verwandelten Matchball beinahe Protest einlegen musste, hätte Wiesbadens Trainer Paul Sens nicht gedacht. Wie von der Tarantel gestochen, suchte der 29-Jährige sofort den Weg zum Schiedsgericht. Immer wieder wurde die Szene abgespielt, die der Stein des Anstoßes gewesen war. „Wisst ihr, was ihr gerade gemacht habt?“, fragte Sens und gab die Antwort gleich selbst. „Mit dieser Fehlentscheidung habt ihr in den Verlauf des Pokalwettbewerbs eingegriffen!“