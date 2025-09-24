Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) müsse bezahlbar bleiben – das mahnt Landrätin Petra Enders mit Blick auf die angekündigte Preiserhöhung des Deutschlandtickets. Das Ticket sei der Schlüssel zu Klimaschutz, Teilhabe und gesellschaftlicher Mobilität. Angesichts der geplanten Preiserhöhung des Deutschlandtickets von 58 auf 63 Euro kritisiert Landrätin Petra Enders: „Ein bezahlbarer ÖPNV ist kein Luxus, sondern ein zentrales Element für ein selbstbestimmtes Leben – besonders für Menschen mit geringerem Einkommen, für Jugendliche und Seniorinnen und Senioren.“ Wieder zäume die Bundesregierung das Pferd laut Enders von hinten auf und spare am falschen Ende. Verlierer seien Menschen mit schmalem Geldbeutel.