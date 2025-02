Ärger aus DDR-Zeiten: Stadtrat berät zu Garagen und Suhl-Nord

Unsere Empfehlung für Sie Pilotprojekt Wie Suhl zur Holzhauptstadt werden will Innovatives Bauen statt Platten-Siedlung aus DDR-Zeit: Mit sehr ehrgeizigen Plänen geht die Stadt Suhl eine besondere Umgestaltung an.

Diskutiert wird außerdem über Schlussfolgerungen zum Vollzug des Stadtratsbeschlusses über Garagen auf öffentlichen Grund in Suhl (Konkreter Titel: Weitere Schlussfolgerungen zum Vollzug des Stadtratsbeschlusses 053/05/2024 vom 30.10.2024 „Weitere Verfahrensweise zum Thema Garagen auf öffentlichen Grund in Suhl“). Die Vertragssituation bei den Garagenkomplexen hatte in den vergangenen Monaten zu erheblicher Missstimmung bei den betroffenen Garagennutzern geführt.