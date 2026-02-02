Die Wogen der Empörung schlagen hoch auf dem Lautenberg und beim Winter- und Sommersportverein Suhl 1990 (WSSV): Das Sportplatzareal einschließlich einiger als Gärten verpachteter Grundstücke in Verlängerung der Max-Reger-Straße und daran anschließend im Bereich der Carl-Orff-Straße sollen bebaut werden. Dazu will die Stadt jetzt Voruntersuchungen starten. Die Lage, die Topografie und die Nähe zum beliebten Wohngebiet Lautenberg machen die Flächen als Wohnbauland schließlich äußerst attraktiv. Und das obwohl sie noch gar nicht erschlossen sind.