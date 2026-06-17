Bereits 2019 stand sie auf der Prioritätenlieste des Kommunalen Eigenbetriebes KDS: Die Carl-Orff-Straße auf dem Lautenberg, jene Verbindung, die von der Richard-Strauss-Straße hinauf führt zum Sportplatzgelände des WSSV Suhl. Doch es passierte nichts. Zuletzt war ihr Ausbau für 2025 geplant. Auch da wurde die Straße aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Stadt und den Aufgaben der in den 2019 dazugekommenen neuen Ortsteilen Schmiedefeld und Gehlberg auf der Liste nach hinten durchgereicht. Seitdem bietet sich dort in regelmäßigen Abständen das immer wieder gleiche Szenario: Der völlig zerfahrene Asphalt bröckelt in großen Stücken immer wieder, der zum notdürftigen Verschließen der ärgsten Schlaglöcher eingefüllte Schotter wird bei Starkregen ausgespült und landet unten in der Richard-Strauß-Straße, wo er wieder aufgenommen und bestenfalls gleich neu eingefüllt wird.