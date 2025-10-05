Erfurt (dpa/th) - Eine ertragreiche Obstsaison geht ins Finale. Das lenkt den Blick auch auf die Äpfel- und Birnbäume an Straßen, auf Wiesen oder in Parks, die derzeit in voller Pracht stehen. In Thüringens Städten dürfen Äpfel, Birnen und andere Früchte von kommunalen Obstbäumen geerntet werden. Wie genau, wird dabei aber unterschiedlich gehandhabt. Das ist das Ergebnis einer dpa-Umfrage. Demnach ist es in den befragten Städten mindestens geduldet und teils sogar ausdrücklich erwünscht, die Obstbäume im kommunalen Besitz zu ernten. Eine Erlaubnis braucht es dafür in der Regel nicht. Eine Rückfrage empfehlen die meisten Kommunen aber im Zweifel, um auszuschließen, dass es sich um privat gepachtete Flächen oder geschützte Gebiete mit Betretungsbeschränkungen handelt.