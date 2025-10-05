Die genaue Anzahl öffentlich zugänglicher Bäume ist dabei nicht immer bekannt. Rund 3.000 sind es etwa in Mühlhausen, 2.500 sind es in Weimar, 700 in Gotha und 1.120 in Gera - die meisten davon Äpfel und Birnen, aber auch Pflaumen, Kirschen und verschiedene Nusssorten. Die Bäume finden sich an Straßen, in Parks, auf städtischen Grundstücken aber auch auf eigens angelegten Streuobstwiesen. 13 davon gibt es etwa in Gotha. Auch Weimar und Ilmenau haben Streuobstwiesen angelegt. Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch als "als Refugium für Insekten und Kleinsäuger", teilt die Stadt Ilmenau mit. "Sie werden deshalb nur einmal im Jahr gemäht - kurz vor der Obstreife".