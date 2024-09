Zur finanziellen Entlastung von Gastronomen und Händlern war sie gedacht, die zeitweilige Anpassung der Sondernutzungssatzung der Stadt Meiningen. Sie enthielt Vergünstigungen. So konnten Gastwirte zum Beispiel im Freien Tisch und Stühle im öffentlichem Raum aufstellen, ohne dafür an die Stadt als Grundstückseigentümer ein Entgelt zahlen zu müssen. Doch in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses wurde deutlich, dass die Kommune nunmehr wieder zum Alltag zurückkehren möchte. Denn nicht jedem Bürger und Geschäftstreibenden gefällt es, dass Aufsteller den Weg und Anblick in der Innenstadt stören, Vorzelte vor Gaststuben das Erscheinungsbild der an Einzeldenkmalen reichen Innenstadt beeinträchtigen. Noch dazu oftmals immer noch kostenlos. Das soll künftig wieder geändert werden.