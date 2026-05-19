Im Fußball ein Dauer-Diskussionsthema, im Volleyball ein faires Hilfsmittel: Der Videobeweis. Die Volleyball Bundesliga (VBL) setzt in diesem Sektor den nächsten Meilenstein in der Professionalisierung ihrer Sportart. Liga und Clubs investieren in den kommenden fünf Jahren über 1,2 Millionen Euro für die flächendeckende Einführung eines professionellen Video-Challenge-Systems in der 1. Bundesliga Frauen und Männer. Damit etabliere die VBL die Technologie ab der Saison 2026/27 an allen Standorten als verbindlichen Standard, teilte die Liga mit.