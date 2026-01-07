Grund hierfür sind die für Freitag am Rennsteig vorhergesagten Sturmböen von über 80 Stundenkilometern. Aufgrund der Wettervorhersage wurde der Wettkampfplan geändert. Der Sprint der Frauen, der ursprünglich für Freitag, 14.25 Uhr geplant war, wurde auf Donnerstag, 14.15 Uhr verschoben. Die Startzeit für den Herren-Sprint am 8. Januar wurde auf 11.30 Uhr verschoben. Folglich finden am Donnerstag zwei Rennen statt, am Freitag hingegen keiner.