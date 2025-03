Erfurt (dpa/th) - Etwa 1.100 Menschen haben sich im vergangenen Jahr wegen Beschwerden über Behörden oder mit anderen Anliegen an den Thüringer Bürgerbeauftragten Kurt Herzberg gewandt. Zahlreiche Anfragen hätten die Bearbeitungsdauer von Bafög-Anträgen betroffen, sagte Herzberg bei der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts in Erfurt. Dieses Themenfeld sei deshalb zu einem eigenen Brennpunkt in seinem Bericht zusammengefasst worden.