Das älteste Studentenradio Deutschlands – diesen Titel gibt es freilich nur einmal in der Republik – und er geht nach Ilmenau. Denn das Studentenradio HSF (Hochschulfunk) ist seit 75 Jahren im Sendebetrieb. Ihr Jubiläum zum Dreivierteljahrhundert wollen die Radiomacher nun natürlich gebührend feiern. Mit von der Partie sind dann auch die Radiomacher Jana Heß und Simon Magin. Die beiden waren zum Start des Radiosenders naturgemäß noch nicht dabei – denn sie sind erst 24 beziehungsweise 20 Jahre jung. Zur Historie des Radiosenders wissen die Vorstandsvorsitzende des Radiovereins und ihr erster Stellvertreter trotzdem einiges zu berichten.