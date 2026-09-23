Die Bachstadt Arnstadt bekommt ein neues touristisches Angebot. Am Samstag, dem 26. September, wird der interaktive Rundwanderweg zwischen der Alteburg und dem Jungfernsprung feierlich eröffnet. Künftig kann man beim Wandern nicht nur Natur und Aussicht genießen, sondern sich auch noch über die Arnstädter Stadtgeschichte, regionale Sagen oder den Waldumbau informieren. Es gibt quasi etwas auf die Ohren.