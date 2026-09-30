Älteste Vorabend-Serie 40 Jahre ARD-"Großstadtrevier" - ein Stück Hamburg

Tote Ermittler und Theaterstück

Das lenkt den Blick auf weitere der bislang 24 Ermittler und 12 Ermittlerinnen, die teils früh gestorben sind. Wie Kay Sabban (1952-1992) alias Motorradpolizist Neithardt Köhler und Mareike Carriere (1954-2014) als erste Streifenpolizistin im deutschen TV, nach deren Serienausstieg Ketikidou ursprünglich gecastet wurde.

Oder der Tod von Wanda Perdelwitz (1984-2025), die im vergangenen Herbst einen Fahrradunfall nicht überlebte. Die Darstellerin der "Nina Sieveking" starb ganz kurz vor der im St. Pauli Theater geplanten Uraufführung von "Ein Stück Großstadtrevier" aus der Feder Saskia Fischers.

"Wandas Tod durch diesen tragischen Unfall hat uns alle tief erschüttert. Dass das unmittelbar vor unserer Premiere geschah, war für uns als Ensemble eine sehr schwere und traurige Situation", sagt Ketikidou. Die Crew, die erstmals live auf einer Bühne zu sehen war, entschied sich schließlich, die Premiere des turbulenten Werks wie geplant zu spielen und Wanda Perdelwitz zu widmen. The Show must go on. Es wurde ein großer Erfolg - vom 4. Dezember an ist das Stück wieder auf der Kiez-Bühne zu erleben.

Themen in den 90-Minütern ein bisschen dunkler

Heute freut es Ketikidou, dass bereits der dritte 20.15-Uhr-Spielfilm gedreht ist. "Es wird wieder eine sehr aktuelle Geschichte, Patrick, Saskia und Sinha stehen dabei im Vordergrund", verrät sie. Was sie an den 90-Minütern, die mehr als fünf Millionen Zuschauer gesehen haben, besonders mag: "Die Themen sind ein Stück weit dunkler und härter, der Dreh intensiver - da geht es noch mal ein bisschen mehr ans Eingemachte. Wir haben mehr Zeit, aufwendigeres Licht und aufwendigere Ausstattung, viel mehr Kameraeinstellungen."

Die Schauspielerin fügt hinzu: "Wir lieben das alle sehr. Es ist eine Ehre, dass es die Filme gibt. Und vor allem, dass so viele Menschen sie gucken."