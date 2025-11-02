Sie zählen zu den ursprünglichen Einrichtungsgegenständen der Stadtkirche zu Heldburg: Die steinerne Kanzel und der ein Jahr später, im Jahr 1537 entstandene Taufstein. Beide gehören zu einem erlesenen Kreis kirchlicher Ausstattungsstücke, die von den Anfängen der Reformation erzählen. Bildhaft. Susanne Pohler, Referentin Kunst- und Kulturgut Südregion der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, hat sich eingehend mit den Schätzen beschäftigt, die den neuen Glauben in Bildern beschreiben.