Älteste Bratwurstküche Wer für den Bratwurst-Boxkampf in den Ring steigt

Zufall brachte neue Erkenntnisse

Der kuriose Wettbewerb war durch neue Erkenntnisse von Erfurter Forschern angestoßen worden. Sie wollen den bislang ältesten Nachweis für einen Bratwurststand in Erfurt gefunden haben. In einer Urkunde von 1269 sei von einer Hütte und einem Bräter an der bekannten Krämerbrücke die Rede, teilten der Projektleiter Welterbe der Thüringer Landeshauptstadt, Martin Sladeczek, und der emeritierte Historiker Karl Heinemeyer mit. Die Urkunde wurde demnach durch Zufall bei Nachforschungen über die Geschichte der Brücke gefunden.