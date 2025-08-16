Älteste Bratwurst Thüringen bereit zu Boxkampf im Bratwurststreit

Mühlhausen/Nürnberg - Thüringen nimmt die Herausforderung an, den Streit um den Ort der ältesten Bratwurst per Boxkampf zu entscheiden. "Wir gehen darauf ein", sagte Thomas Mäuer vom Trägerverein des Deutschen Bratwurstmuseums in Mühlhausen am Rande des "Thüringer Bratwurstgipfel" der Deutschen Presse-Agentur. Die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt hatte angekündigt, das Museum zu dem Kampf um die Wurst mit Fäusten herauszufordern. Beim Gipfel sollte die Herausforderung offiziell verkündet werden. Hintergrund ist, dass Erfurter Forscher jüngst den bislang ältesten Nachweis für einen Bratwurststand gefunden haben wollen – in Erfurt.