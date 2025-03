Dass es etwas seltsam anmutet, wenn sie davon spricht, dass dem Oberhofer Seniorentreff der Nachwuchs fehlt, weiß Ruth Welscher. „Aber es ist nun mal so: Wir sind auf die jüngeren Senioren angewiesen, damit der Treff weiterexistieren kann“, sagt sie. Nach zehn Jahren in der Drei-Raum-Wohnung in der Gräfenrodaer Straße 10 haben sich die Rentner dort gut eingelebt. Sie setzen daher alles dran, den Treff weiterhin mit Leben zu füllen.