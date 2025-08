Obwohl gerade in den Städten die Angebote vielfältig sind, bleibe viel zu tun, sagten die Sprecher. So könnten Senioren in der Innenstadt zwar einfach mit Angeboten erreicht werden - in Ortsteilen und ländlichen Gebieten fehle es aber oft an derlei Möglichkeiten, sagte Stahn. Ähnlich äußerten sich auch die Sprecher anderer Kommunen.