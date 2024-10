Ägyptenreise Der lange Schatten von Markus Söder

"Wir stehen hinter Israel und wir unterstützen auch Israel in dieser schweren Zeit", betont Söder. Natürlich sei ein Friedensprozess wichtig, zunächst sei es ihm aber wichtig, die Distanz zum Iran und die Nähe zu Israel zu betonen. Diese Position wolle er auch bei seinen politischen Gesprächen vertreten. Nach dem Gespräch mit Madbuli und Abdelatty lobt Söder den diplomatischen Einsatz Ägyptens und erklärt: "Alle Seiten müssen bemüht sein, eine Deeskalation zu erreichen."

Söder kritisiert Baerbock

Einen Seitenhieb zu Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will sich der Ministerpräsident auf seiner Reise aber nicht verkneifen: "Ich finde es zum Teil auch relativ absurd, wenn in Europa oder auch in Deutschland Politiker eine Menge erklären und aufrufen zu irgendwas, wo der Einfluss praktisch gleich null ist", sagt er. Es sei "immer etwas albern", wenn sie erkläre, dieses oder jenes müsse passieren.

Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch die israelische Armee hatte Baerbock vor einer Destabilisierung des gesamten Libanon gewarnt - aus Söders Sicht wurden damit Zweifel an der deutschen Unterstützung für Israel laut, was er sehr bedauere.

Söders außenpolitischer Ansatz ist anders, gerade bei diesem Thema, wie schon vor knapp einem Jahr bei seinem Besuch in Tel Aviv und Jerusalem zu erkennen war: Es dürfe keinen Zweifel daran geben, dass Deutschland hinter Israel stehe. Natürlich könne, wenn das bilaterale Verhältnis gut sei, auch auf Probleme eingegangen werden, aber nie mit einem belehrenden Unterton; den die CSU so oft bei Aussagen von Grünen-Politikern zu hören glaubt, egal bei welchem Thema.

Immer im Hinterkopf: Bundestagswahl 2025

Bei aller Kritik an Baerbock und trotz seines großen außenpolitischen Interesses, der Job des Außenministers kommt für den Außenpolitiker Söder eben nicht infrage. Schon vor Monaten sagte er, dass er kein Interesse an einem Posten im Bundeskabinett habe. Vielmehr passen Söders Vorwürfe zur seit Monaten andauernden Strategie gegen die Grünen für die Bundestagswahl 2025. Auch in der ägyptischen Wüste kann der Machtpolitiker Söder nicht über seinen Schatten springen.