Adventwochenende: Wintersport in Thüringen nur auf Kunstschnee möglich

Oberhof (dpa/th) - Wintersport kann in Thüringen am zweiten Adventswochenende nur auf Kunstschnee in Oberhof betrieben werden. Im Snowpark des bekanntesten Thüringer Wintersportortes liegen im Schnitt 40 Zentimeter Schnee, geht aus Daten des Regionalverbunds Thüringer Wald hervor. Es sei auch der Fallbachlift in Betrieb. Fast alle anderen Orte in dem Mittelgebirge sind derzeit ohne Schnee. Lediglich in der Skiarena Silbersattel lägen zehn Zentimeter verharschter Schnee, am Schneekopf seien es sechs Zentimeter.